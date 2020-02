Tysk forvirring rundt Thingnes Bøs sekk: – Får meg til å verke gjevmild

sport

Det er Stuttgarter Zeitung som fører historia om at Thingnes Bø visstnok skal ha kasta ein ryggsekk til publikum på skiskyttarstadion i Anterselva etter VM-gullet på torsdag i blanda stafett.

Inni sekken hadde arrangøren gøymt eit gåvekort på rundt 500 euro, som svarer til 5000 kroner etter dagens kurs, hos ein lokal klesforhandlar. Og supporteren som fekk tak i sekken frå stryningen, fekk ifølgje avisa ei «ganske spesiell overrasking».

Historia stemmer likevel ikkje heilt. Johannes Thingnes Bø kasta rett nok ein sekk til publikum etter løpet, men det skjedde på medaljeseremonien, og sekken var ein annan enn den han og stafettkameratane fekk på blomsterseremonien på stadion.

Klesshopping

26-åringen oppklarer saka overfor NTB:

– Vi fekk to sekker. Og eg har altså fått gåvekortet mitt på 500 euro. I sekken vi fekk på stadion, låg gåvekortet, og det har eg allereie brukt til å bestille meg klede. Den sekken vi fekk på premieseremonien nede i byen, opna eg ikkje. Men han var såpass flatpakka at eg ikkje kan tenkje meg at det var gjort noko med han.

– Så Stuttgarter Zeitung har berre gått ut frå at du hadde kasta gåvekortet til fansen?

– Ja, det høyrest sånn ut. Men i så fall verkar eg gjevmild, samtidig som eg klarte å behalde gåvekortet sjølv. Det er ein god variant, gliser stryningen.

Barnehagesekk

Elles fortel Thingnes Bø at han ofte tar vare på premiane han får under verdsmeisterskapane, sjølv om det aller viktigaste sjølvsagt er å få med seg medaljane i kofferten heim.

– I VM får du kanskje noko som høyrer nasjonen til. Her i Anterselva har dei satsa på lokale produkt og dessutan denne klesprodusenten frå Bolzano (ti mil sørvest for Anterselva). Og i fjor fekk vi mellom anna ein blåtann-høgtalar. Så det er nokon artige «gadgets».

Og sjølve sekken – den han ikkje gav bort – kjem han òg til å behalde.

– Han blir ein fin barnehagesekk til junior (sonen Gustav), seier Thingnes Bø.

(©NPK)