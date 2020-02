Thingnes Bø varslar formstigning etter nytt VM-sølv

sport

På normaldistansen på onsdag i VM gjekk Thingnes Bø eit heilt anna løp enn på sprinten som utgjorde den første individuelle distansen til meisterskapen. 26-åringen kom seint ned til høgda og var ikkje like akklimatisert som dei fleste andre.

I sølvløpet på 20-kilometeren merka han likevel betring ute i løypa.

– Ja, veldig. I dag synest eg at eg løyste løpet veldig bra. Dette er jo ein draumedistanse for Martin (Fourcade), som er oppvakse i høgda. Han er ein utøvar som kan gå jamt fort utan å få noko særleg laktat (mjølkesyre). Eg er litt motsett og får veldig mykje laktat. Så eg er veldig fornøgd med gjennomføringa no, seier Thingnes Bø til NTB.

– Sist vi gjekk normaldistansen her i høgda, var eg 1.40 minutt bak han i langrennstid. No er eg tilbake der eg skal vere.

Slapp å gå i kjellaren

Onsdag var stryningen berre 11 sekund bak erkerivalen i rein langrennstid. Samtidig skaut han raskare, men eitt bomskot meir gjorde at han til slutt var slått med 57 sekund av Fourcade.

Thingnes Bø hadde moglegheita til å sikre gullet med feilfri siste skyting. Då bommen kom, skjønte han at det vart sølv.

– Det var 38 sekund fram og eit halvt minutt bak (til bronsen). Så gjekk eg på litt og fekk høyre at det var over 40 sekund bak, samtidig som eg visste at eg ikkje kom til å ta igjen Fourcade. Då kunne eg slappe av litt og vere betre stilt for i morgon (parstafett).

– Eg hadde ikkje noko å gå for, og eg slapp å gå heilt i kjellaren. Sølv ville det vorte uansett, sa mannen som no har samla tre VM-medaljar på fire distansar.

Sølvgut

Gullet tok han på blanda stafett saman med broren Tarjei Bø, Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland på VMs første dag. På jaktstart og normal har han måtta nøye seg med 2.-plass.

– Du har vorte ein sølvgut?

– Ja, eg er jo det. I VM for tre år sidan tok eg tre sølv. Det byrjar å bli ei sølvsamling etter kvart. Det er ikkje bra, veit du, seier han lattermildt.

Undervegs i løpet fekk han med seg at Fourcade bomma ein gong på siste skyting. Franskmannen var ordentleg sint då han gjekk over målstreken.

– Ja, eg såg det. Og det skjønner eg godt. For han trudde sikkert at eg kom til å nytte meg av sjansen eg fekk. Heldigvis for han klarte eg ikkje det. Så no er han sikkert glad igjen.

