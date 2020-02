Sundby om forskjellsbehandling i Ski Tour: – Ikkje haldbart

sport

Det har florert med kritikk mot arrangørane og Det internasjonale skiforbundet (FIS) under nyvinninga Ski Tour 2020. Kritikken har mellom anna gått på smørjefasilitetar og dårleg kvalitet på overnattingsstader.

Då smørjarane for dei mindre langrennsnasjonane kom til Åre, fekk dei seg ei uønskt overrasking. Dei hadde vorte plasserte i ein garasje utan vindauge og med minimalt med ventilasjon.

– Dette miljøet er ikkje bra for helsa vår, sa den tsjekkiske smørjaren Martin Blaschke til Aftonbladet. Det enda med at arrangøren måtte tilby andre fasilitetar.

Også overnattingsstadene i Åre har vorte kritiserte. Finnane vart først innlosjerte i ein militærleir, medan utøvarane frå Austerrike og Storbritannia måtte bu i Vålådalen 40 minutt unna.

– Det er ikkje haldbart. Kor mange hotell har Åre? Det må vere 50 hotell i byen. Det vil eg kalle katastrofe, seier Martin Johnsrud Sundby til NRK.

– Dummaste eg har høyrt

Ski Tour-sjef Guri Hetland har uttala at «dette er slikt som jamnar seg ut gjennom ein sesong i verdscupen», noko britiske Andrew Musgrave reagerer på.

– Det er i alle fall det dummaste eg har høyrt, for kvar einaste gong er det dei minste nasjonane som blir plasserte lengst unna og dei største nasjonane som blir plasserte på dei beste hotella rett ved, seier han til NRK.

Islandske Snorri Einarson, som tidlegare har gått Tour de Ski for Noreg, måtte vente i tre timar i hotellresepsjonen før han fekk rom i Åre.

– Då vart eg forbanna. Då eg byrja å ringje til sjefane og klage, gjekk det betre. Men det skal ikkje vere sånn, seier han til NRK.

Skuldar på høgsesong

– Det er høgsesong, så vi har slite med å få rom. Alle veit at nokre overnattingsstader er betre enn andre. Eg lovar at når vi kjem til Trondheim, er alle lag på same hotell, svarer Guri Hetland på kritikken.

– Det skulle aldri ha skjedd, men det er som det er. Vi håper alle no får gjort jobben sin, seier ho om smørjeforholda.

(©NPK)