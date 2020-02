Riiber tilbake i konkurranse etter ufrivillig pause

sport

Kombinertløparane har ikkje konkurrert sidan i månadsskiftet som følgje av at verdscuprennene i Otepää vart avlyst.

– Vi stiller med tidenes sterkaste tropp i Trondheim etter ein ufrivillig pause på to helgar. Jarl Magnus Riiber er klar for å forsvare den gule trøya, og det same er heimehåpet Jørgen Graabak med tanke på andreplassen sin i verdscupen før rennet i helga. Troppen består av unge lovande og etablerte løparar, alle har potensial til å ta verdscuppoeng, seier sportssjef Ivar Stuan.

Riiber er på god veg til å slå sin eigen poengsum i verdscupen frå førre sesong. Då avgjorde han kampen om den gule trøya allereie før VM i Seefeld.

– Det har vorte trening og avslapping heime og på fjellet etter trippelsigeren i Seefeld, noko som kjem godt med før attverande konkurransar, seier Riiber.

Noreg stiller med heile elleve utøvarar til start i kombinertrennet på laurdag. Søndag er det ni som får stille. Kva for to som ryk ut etter rennet på laurdag, blir avgjort ut frå resultata i nettopp det rennet.

Desse stiller for Noreg: Jarl Magnus Riiber (Heming), Jørgen Graabak (Byåsen), Jens Lurås Oftebro (Jardar), Espen Bjørnstad (Byaasen skiklubb), Espen Andersen (Lommedalen), Magnus Krog (Høydalsmo), Einar Lurås Oftebro (Jardar), Harald Johnas Riiber (Heming), Leif Torbjørn Næsvold (Røykenhopp), Lars Ivar Skaarset (Søre Ål), Sindre Ure Søtvik (Eldar).

(©NPK)