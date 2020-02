Neymar frustrert på eigen klubb: – Eg som vart lidande

sport

Etter å ha skåra målet til den franske storklubben i 1–2-tapet i Tyskland lufta den brasilianske fotballstjerna frustrasjonen sin.

Neymar har slite med ein ribbeinsskade den siste tida og stod over fire kampar i forkant av det viktige møtet med Dortmund. Kanskje ikkje så rart at han viste klare teikn til å mangle kamptrening.

– Det er vanskeleg når du har gått fire kampar utan å spele, sa brasilianaren etter kampen.

– Dessverre var det ikkje mitt val, det var valet til klubben og legane. Dei tok avgjerda, og den likte eg ikkje, la han til.

Neymar var klar på at han gjerne skulle hatt speletid føre kampen på tysdag.

– Vi hadde lange diskusjonar rundt dette, for eg ønskte å spele. Eg kjende meg bra, men klubben var redd, og til slutt var det eg som vart lidande, sa superstjerna.

Trass i 1–2-tapet tysdag har Neymar og lagkameratane gode kort på handa føre returoppgjeret i åttedelsfinalane heime i Paris. Det sørgjer brasilianarens viktige bortemål for.

Minuset for PSG er at både den viktige midtbanemannen Marco Verratti og den belgiske forsvarsprofilen Thomas Meunier må sone karantene som følgje av at dei pådrog seg gult kort tysdag.

Erling Braut Haaland vart forgrunnsfiguren i kampen med to skåringar.

