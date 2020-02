Klæbo om Haaland-eventyret: – Skal ikkje vere mogleg

sport

Der skåra Haaland to gonger og sørgde for ein viktig siger til Dortmund i den første av to kampar i åttedelsfinalen i Meisterligaen laga imellom. 19 år gamle Haaland er blant dei aller heitaste fotballnamna i Europa om dagen.

I langrennsleiren er ein naturleg nok full av beundring over det jærbuen utrettar på fotballbanen.

– Han held på i ein heilt annan liga. Det er utruleg rått å sjå kor god det går an å vere. Det er berre å ta av seg hatten, seier Johannes Høsflot Klæbo til NTB.

– Det skal ikkje vere mogleg. Det er ikkje så mykje meir å seie. Ein blir litt tom for ord når ein ser kor god han er. Det har losna, for å seie det sånn. Heilt rått, held langrennsstjerna fram.

Såg måla i reprise

NTB treffer Klæbo i samband med treningsøkta på onsdag i Åre. Torsdag held Ski Tour fram med langløpet mellom Storlien og Meråker.

Mellom slaga blir det samtidig tid til å ta vare på fotballinteressa. At Klæbo er ein habil fotballspelar, er òg kjent. Konfrontert med om han angrar på at idrettsvalet ikkje gjekk i den retninga i staden, svarer 23-åringen:

– Eg gjer ikkje det. Ikkje i det heile. Men at vi har ein norsk fotballspelar som er så god, er det berre å ta av seg hatten for. Det er utruleg artig å sjå at det går an frå eit lite land som Noreg, seier han.

Haaland-oppvisinga på tysdag fekk langrennsstjerna berre delvis med seg.

– Eg fekk ikkje sett alt, for vi hadde eit møte og diverse, men eg fekk sett måla i reprise etterpå. Dei har eg i alle fall fått med meg, smiler Klæbo.

Røthe imponert

Landslagskompis Sjur Røthe valde ein annan kanal enn den Haaland-oppvisinga gjekk tysdag. Vossingen er nemleg svoren Liverpool-fan, og fekk sjå favorittlaget ryke 0–1 for Atlético Madrid på bortebane.

– Eg måtte jo prioritere Liverpool-kampen, men fekk med meg skåringane til Haaland i etterkant. Det er heilt rått det han driv med, seier Røthe til NTB.

Sprintlandslagstrenar og Molde-patriot Arild Monsen er òg imponert.

– Det er eit eventyr. Heilt fantastisk og artig at det kan gå an, seier han til NTB.

– Han har vorte for god for Molde no, held Monsen fram med eit smil.

Haaland spelte for romsdalsklubben frå 2017 til 2018.

