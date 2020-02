Klæbo: – Eg er ikkje god nok på distanse

sport

– Ja. I dei to siste åra har konklusjonen vore at eg kan gå gode løp i distanse, men jamt over har eg ikkje hatt det nivået inne som eg ønskjer å ha, sa Klæbo.

Då hadde han akkurat knust absolutt alle i den spesielle sprinten rett opp alpinbakken i sentrum av Åre i Sverige.

– Eg har lyst til å gå fort i alle skirenn eg er med i. Eg trenar for å bli best mogleg i distanse òg, men sprint er litt annleis. Det er meir taktikk der. På distanse handlar det kanskje om å ha endå meir dagen enn i sprint. Slik eg er no, er eg ikkje god nok der.

– Kva tyder ein slik dag som dette som ventar i resten av sesongen etter alt trøbbelet dei siste fjorten dagane?

– Dette hjelper sjølvsagt veldig. Det å kome tilbake og kjenne at ein kan levere igjen, er veldig godt sjølv om det er i ein sprint. Men eg trur at det er der vi må starte no og ta ting steg for steg. Eg har fått god hjelp av dei rundt meg til å prøve å snu det her. Det har ikkje vore lett, men vi har i alle fall klart det.

Tar tid

Landslagstrenar Eirik Myhr Nossum var ikkje overraska over at Klæbo slo tilbake etter nokre veker som mellom anna har innehalde eit avbrekk grunna eit brot ved den eine fingeren på høgrehanda.

– Eg er meir overraska dei gongene han ikkje vinn.

– Er det slik at han er best i sprint og ikkje er heilt der i distanse akkurat no?

– Det var ei veldig tilrettelegging som måtte gjerast på trening i dei siste fjorten dagane før Ski Tour 2020. Eg kallar det «saus og suppe-trening» Då er det vanskeleg å få gjort ein god nok jobb, og varierer forma mykje meir, forklarte Nossum.

Stabil

– Tendensen har vore der ei stund at det er i sprint han er overlege best?

– Han var ganske stabil på distanse fram til Oberstdorf, og så har det variert litt etter det. Det har vore litt slik i dei siste åra. Han har gjort gode distanserenn tidleg, og så har det variert med utover i sesongen når safta er skvisa ut av sitronen, sa Nossum til NTB.

Det er litt tidleg med evaluering av sesongen, men det blir heilt sikkert diskutert vidare korleis Noregs raskaste mann på ski skal kombinere sprint og distanse og prøve å bli best mogleg på begge.

(©NPK)