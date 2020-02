Johaug om vêrutfordringar: – Dette blir bra uansett

sport

Onsdag ettermiddag var det strålande vêret der den 38 kilometer lange etappen mellom Storlien og Meråker skal gå.

Torsdag morgon er det meldt noko heilt anna. Dei mest pessimistiske anslaga melder om vind opp mot 17 sekundmeter. Det svarer til stiv kuling på fagspråket. Johaug var ein av mange som var spente på kva det endar opp med.

– Eg veit ikkje. Det ser ikkje så lovande ut på vêrmeldinga, men eg håpar og trur at arrangøren har kontroll. Dei sender oss nok ikkje over om det ikkje er forsvarleg, sa ho.

Uansett

– Kva om det ikkje blir renn og det endar opp med rundtur i Grova på Meråker?

– Det trur eg blir bra uansett. 15 kilometer skøyting passar meg bra, og ein langtur over fjellet passar meg bra, så for meg speler det inga rolle.

– Du leier med 1.07 minutt ned til Heidi Weng på 2.-plass. Touren er i hendene dine?

– Nei, det er han i det heile ikkje, men eg har eit godt utgangspunkt. Det har eg absolutt.

– Kva er utfordringa om det skulle bli langløp i ganske dårlege forhold?

– Det spørst korleis løpet utviklar seg. Blir det krevjande forhold, kan det ende med at mange løparar kjem i mål samtidig. Kanskje går det an å gå ifrå likevel. Det får vi sjå.

Utfordringar

– Er det forsvarleg å gjennomføre om det blir opp mot ein 15–16 sekundmeter vind?

– Det høyrest veldig mykje ut. Eg håpar berre at forholda blir fair, at det ikkje endar opp som ein kamp. Eg har full tillit til arrangøren og håpar at dei tar dei vurderingane som må til for om vi går eller ikkje.

Johaug er oppvaksen i Dalsbygda og er vand med røffe forhold, kald vind og mange kuldegrader. Ho er ser ikkje mørkt på litt rufsete forhold om det skulle ende med det.

– Vi er eliteutøvarar, er godt trena og kjem oss over uansett korleis det blir. Det blir hypotetisk å snakke om dette.

– Du vil over fjellet uansett?

– Nei, det vil eg ikkje. Eg vil ikkje gå og krangle med motvind og snøfokk og ikkje sjå løyper. Då er det ikkje noko artig å gå skirenn. Då vil eg heller gå 15 kilometer i Grova.

Også mennene skal gå 15 kilometer om langetappen over svenskegrensa må avlysast.

