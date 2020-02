Bandy-VM: Noreg vann etter straffer mot USA

sport

Straffeslagkonkurransen blir brukt for å skilje laga ved uavgjortresultat etter full tid.

Mot USA sende Ingebjørg Kvaal-Knutsen Noreg i leiinga etter 17 minutt. Amerikanarane utlikna til 1–1 like før sidebyte ved Amy Stech. Det var òg stillinga halvvegs.

Etter kvilen skjedde ikkje anna enn to utvisingar til kvart av laga.

I Kina-VM for to år sidan slo dei norske jentene USA 4–0 i tilsvarande kamp. Noreg møter Finland i sin neste kamp seinare onsdag.

Torsdag er Russland og Sverige motstandarar.

Noreg tok bronsen i VM i Kina for to år sidan. Då vart Finland slått i bronsekampen. Det er derfor forventa at dei norske kvinnene skal spele seg fram til semifinalane på fredag.

Det er Sverige som er regjerande meistrar etter finalesigeren over Russland i førre VM.

