Kraftig krasj på sisterunden av Daytona 500

sport

Newman tok seg opp i leiinga ut på finalerunden av det prestisjetunge racet. Han fekk ein liten dytt, mista kontrollen og enda i sikkerheitsmuren som omkransar banen. Bilen slo kollbøtte så vrakrestar og gneistar fauk, og han enda sklidande over mållinja der han òg tok fyr.

Etter at redningsmannskapa hadde fått sløkt brannen og fått Newman ut av bilen, vart han send til sjukehus. Bilen, ein Ford Mustang med eit solid sikkerheitsbur, var fullstendig knust.

– Han har pådrege seg alvorlege skadar, men legane opplyser at det ikkje livstruande skadar, skreiv laget hans Roush Fenway Racing i ei pressemelding.

Etter Newmans krasj var det Denny Hamlin som kunne køyre inn til sin andre strake siger i løpet. Det var derimot med den minste marginen i den 59 år lange historia til løpet. Han var 0,014 sekund føre toaren Ryan Blaney. Det var elles Blaney som køyrde inn i Newman.

Dei to køyrer for det same laget, og han opplyste at han prøvde å gi Newman eit lite ekstra dytt for å hjelpe han til sigeren.

