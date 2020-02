Klæbo tilbake på topp i Åre, Golberg auka i samandraget

sport

Det gjekk lenge roleg i finalen, men halvvegs i den bratte avslutninga gjekk Klæbo verkeleg til og var overlegen opp til mål. Italienske Federico Pellegrino vart nummer to, slått med 2,39 sekund, medan franske Renaud Jay vart tredjemann.

Samanlagtleiar Pål Golberg vart nummer fire og auka forspranget sitt i Ski Tour, medan Erik Valnes enda sist i finalen.

Klæbo var som venta klart best i prologen, 2,58 sekund føre Pål Golberg. Dei to tok seg òg greitt til semifinalane. Det same gjorde Erik Valnes og Simen Hegstad Krüger.

Krüger fall i semifinalen, medan Klæbo og Golberg vann kvart sitt heat. Valnes gjekk til finale som «lucky loser». Andremann i samandraget, russiske Alexender Bulsjonov vart dratt ned av Krüger og klarte heller ikkje å komme seg til finalen.

Golberg aukar

Dermed aukar Golberg i Ski Tour-samandraget. Han leier no med 23 sekund.

For verdscupleiar Bolsjunov, som var åleine om å bryte den norske dominansen i samandraget etter dei to første etappane, vart det ingen god dag, og han hadde grunn til å vere irritert på Krüger.

Nordmannen prøvde å gå inn for tidleg i ein sving, gjekk over skia til Bolsjunov og fall. Russaren prøvde å hoppe over han, men fall sjølv og greidde ikkje å hente inn det tapte. Russaren vart nummer fire i heatet, men hadde tapt for mykje til å gå vidare på tid.

Tredje- og femtemann etter løpa i Östersund, Martin Løwstrøm Nyenget og Hans Christer Holund, klarte ikkje å kvalifisere seg til kvartfinalane. Sistnemnde klønte det til og fall i botnen av den avgjerande stigninga.

Dermed rykker Sjur Røthe, som vart nummer tre i kvartfinalen sin, opp til tredjeplass samanlagt.

(©NPK)