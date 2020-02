Johaug vann prologen i Åre-sprinten

sport

Det vart i forkant av sprinten i den svensken alpinmetropolen snakka om at traseen var skreddarsydd for Johaug, og 31-åringen knuste konkurrentane.

– Dette var hardt, men veldig moro. Dette er noko eg er god på. No blir det spennande. Det blir ein syrefest opp bakkane der. Prologen er berre eitt steg på vegen, sa Johaug til NRK etter prologen.

– Dette sa eg i går, så det var inga stor overrasking. Det er gøy viss Therese kan vinne til slutt, så har ho det på lista over ting ho har gjort i karrieren òg. Det er rått, supplerte lagvenninna Ingvild Flugstad Østberg.

Nærast seg på den endelege resultatlista hadde Johaug ei sterk Heidi Weng. Weng vart slått av Dalsbygd-jenta med 4,53 sekund. Deretter følgde italienske Greta Laurent og den svenske sprintkometen Linn Svahn.

Finske Laura Mononen vart nummer fem, og deretter følgde Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Bak seg hadde ho tre norske jenter til i Maiken Caspersen Falla, Ingvild Flugstad Østberg og Ragnhild Haga.

Klare for kvartfinalane er òg Tiril Udnes Weng og Julie Myhre etter 19.- og 20.-plass i prologen.

Lotta Udnes Weng vart nummer 24.

– Dette var gøy og ei ny utfordring, sa Maiken Caspersen Falla til NRK etter prologen.

Heidi Weng følte på si side med spesialsprintarane.

– Dette var motbakkeløp. Rett og slett ikkje sprint i auga mine. Det er ein fordel for meg, men eg synest synd på sprintarane, sa ho til statskanalen.

Therese Johaug leier Ski Tour klart føre sprinten på tysdag i Åre. Alt tyder på at forspranget vil auke etter at utslagsrundane er over.

Anna Svendsen var den einaste norske utøvaren som rauk ut i prologen tysdag.

(©NPK)