Crane klar for Storhamar i siste liten

Måndag var det nemleg fridag i USA som følgje av Presidents Day, og det vart ein intens og spennande kveld i lokala på Storhamar fram til overgangspapira skulle gå i orden, skriv klubben på nettsida si.

Den 28 år gamle angriparen sjølv sat inkjeanande på flyet frå USA, medan Norges Ishockeyforbund (NIHF) enno ikkje hadde fått papira frå USA. Først 16 minutt før overgangsfristen for spelarar til eliteserien denne sesongen gjekk ut ved midnatt, kom det grøne lyset.

Crane skreiv under for Storhamar laurdag morgon, og arbeidet med papira starta då. Det vart likevel litt rusk i maskineriet undervegs. På kontora til Det internasjonale ishockeyforbundet i Sveits var det helgefri, slik at overgangskortet først vart sendt til den amerikanske ligaen ECHLs kontor i Colorado Springs måndag morgon.

I USA feira dei Presidents Day, og det var ikkje Storhamar klar over. Dermed måtte det jobbast iherdig frå Norges Ishockeyforbund og agenten til spelaren for å få papira klare.

Tysdag morgon landa Chris Crane på Gardermoen som Storhamar-spelar. Han har denne sesongen spelt for Wichita Thunder i USA.

Storhamar speler sin neste kamp torsdag mot Manglerud Star, men Crane er truleg først klar mot Frisk Asker søndag.

