Chelsea-profil fekk knekt nasen

Det stadfesta manager Frank Lampard til Sports Illustrated etter 0–2-tapet.

Christensen måtte bytast ut i pausen etter å ha fått olbogen til Anthony Martial i ansiktet i ein duell. Like etterpå hamna dei to i ein ny hovudduell, som enda med at Martial sende United i leiinga 1–0.

Etter kampen forsvarte Chelsea-manager Lampard innsatsen til dansken.

– Eg føler med Andreas Christensen. Eg synest at han, akkurat som han har vore den siste tida, var veldig god, sa han.

– Han var aggressiv mot Martial, stal ballar og såg roleg ut som alltid. Eg kan sjå gjennom fingrane med spelet hans ved det første målet, fordi då hadde han knokken nase, heldt den tidlegare midtbanekjempa fram.

Det er inntil vidare uvisst om danske Christensen kan spele Premier League-møte med Tottenham i helga.

(©NPK)