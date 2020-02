Olsbu Røiseland får energi av VM-køyret: – Kjempemotivert for resten av meisterskapen

sport

Olsbu Røiseland styrer mot å bli VM-dronning i Anterselva etter å ha samla to gull og ein bronse på dei tre første øvingane i meisterskapen.

Med suksessen følgjer ei rekkje oppdrag og merksemd. Forutan dopingkontrollar og tallause intervju, har det vorte medaljeseremoniar og kakefestar. Måndag stiller 29-åringen frå Froland òg på pressetreff utanfor løparhotellet Falkensteiner.

– Det blir ikkje for mykje?

– Nei, det gir meg energi. Det er dette eg har trena og jobba for i så lang tid. Eg kom hit utan å ha tatt ein individuell VM-medalje før, og no ha eg to. Så dette nyt eg sjølvsagt. Det er ein draum, smiler ho.

Nyt omgivnadene

Måndagen skal Olsbu Røiseland bruke til «alt anna enn å tenkje på skiskyting». Allereie tysdag ventar ein ny konkurranse i favorittløypene i dei norditalienske alpane.

– Eg må røre meg litt, så det blir sikkert ein klassisktur, forhåpentleg i sol. Kanskje mannen min kjem innom hotellet, så vi får tatt ein kaffikopp, ete god mat og snakka om andre ting enn skiskyting, seier ho.

Olsbu Røiseland er ikkje mett. Truleg køyrer ho på med fire VM-renn til. Og då kan det fort bli meir edelt metall.

– Det kjem faktisk ei heil veke til med konkurransar. Og eg er så klar. Anterselva er favorittplassen min, og eg er kjempemotivert for resten av distansane. Eg har lyst til å slå så bra frå meg som mogleg.

Stor supportergjeng

Froland-løparen har ei rekkje supporterar frå heimstaden i ryggen når ho går for nye VM-medaljar. Heile «Team Olsbu» var først på plass i Anterselva etter gulløpet fredag på sprinten. Olsbu Røiseland gledde seg over at dei fekk oppleve ein ny medalje på nært hald søndag.

– Det var nok ekstra gøy for dei at det vart medalje, at det ikkje vart ein 4.-plass eller noko sånt. Eg trur dei er kjempefornøgde med resultatet.

På medaljeseremonien etter jaktstarten, der også Johannes Thingnes Bø fekk sølvmedaljen sin, hadde titals Olsbu Røiseland-fans møtt opp for å hylle henne.

– Dei er vel ein 40–50 stykk, så det er vanskeleg å møte alle. Men eg får i alle fall vinka til dei, smilte Olsbu Røiseland etter den tredje VM-medaljen sin.

– Eg høyrde dei undervegs i løpet i dag og visste kvar dei stod. Det var kjempestemning, og dei heia på meg heile vegen.

Håpar å gå alt

Tysdag er det normaldistanse for kvinnene i VM. Der blir den blide sørlendingen igjen ein medaljekandidat.

Meisterskapen held fram med parstafett torsdag, stafett laurdag og fellesstart søndag. Olsbu Røiseland er tittelforsvarar på begge stafettane, og ho håpar å få tillit på parstafetten også i år. Dei to andre løpa er ho allereie kvalifisert for.

– Eg vil veldig gjerne gå. Eg gjekk single mixed i fjor, og det var blant dei morosamaste. Eg blir lykkeleg om eg får gå, men det er opp til trenarane å ta ut laget. Dei får bestemme kven dei meiner kan gjere det best der, seier ho.

