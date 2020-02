Lillesand IL snur etter shortsbråk

sport

– Ingen skal springe rundt i gjennomsiktige shorts, skriv leiar Tor Berthelsen i Lillesand IL på Facebook måndag morgon.

– Det må vere heva over all tvil at det blir mørke shorts i Lillesand IL heretter, slår hans fast

Det var Agderposten som først omtala saka.

Debatten rundt shortsane har gått høgt etter at årsmøtet til idrettslaget nyleg vedtok å røyste ned eit framlegg frå handball- og fotballavdelingane på vegner av jenter i klubben. Jentene bad om å få sleppe å spele i kvite shortsar, som blir gjennomsiktige når dei blir våte.

Fleire jenter hadde sagt frå om at shortsane skaper problem under menstruasjon, og at dei ikkje føler seg komfortable på trening og kamp.

Idrettsminister Abid Raja (V) er blant dei mange som har engasjert seg i saka.

– Eg trur dei fleste kan vere samde i at jenter som har lyst til å spele fotball og annan idrett, må få sleppe å springe rundt i gjennomsiktige shorts, sa han i ei tekstmelding til VG i helga.

