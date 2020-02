Hopp-Johansson tar grep: – Har vore mykje jobbing og slit

sport

Medan lagkameratane reiser til verdscuprenna i rumenske Rasnov komande helg, blir Johansson heime for å lade batteria. Søre Ål-hopparen har behov for å hente seg inn.

– Det har vore mykje jobbing og ein del slit denne sesongen. Det har tatt på og tatt krefter, seier Johansson til NTB – og utdjupar:

– Samtidig har eg stått i det og jobba ekstremt bra. Eg har trena godt og er framleis i bra form. Det å få litt ro heime ei helg kan vere veldig bra for overskotet og bra med tanke på Raw Air og VM.

Hopp-profilen kom til sesongen med eit særs godt utgangspunkt. Han var rett og slett «ekstremt godt budd». Det gav naturleg nok optimisme. Så langt har likevel ikkje resultata stått heilt i stil med forventningane.

Åttandeplass er sesongbeste individuelt i verdscupen. Dei har han til gjengjeld fire av. To av dei kom i skiflygingsbakken i Kulm i helga.

Tolmodsprøve

Johansson har levert mange topphopp på trening og i kvalifisering denne vinteren, men i konkurranse har det knytt seg. Søre Ål-hopparen innrømmer gjerne at det har vore krevjande.

– Det er ekstremt frustrerande. Utan tvil. Du viser gong på gong at du er kapabel til å henge med i toppen. Så har det ikkje klaffa. Det er frustrerande, seier han ærleg.

Tolmodet har vore sett kraftig på prøve.

– Det har vore ei utfordring å klare å jobbe med dei rette tinga og ikkje bli stressa. Eg har kjent på den kjensla. Samtidig har eg klart å jobbe meg gjennom det og fekk gode svar i helga, seier landslagshopparen.

Søndag leidde han skiflygingsrennet i Kulm då tre hopparar stod att på toppen. Så tok juryen avgjerda om at vinden vart for tøff og at finaleomgangen måtte avlysast.

Dermed glapp det som kunne vorte den første pallplassen i sesongen, kanskje til og med den første sigeren.

Frikjenner juryen

Etterpå uttrykte mellom anna landslagstrenar Alexander Stöckl frustrasjon over juryavgjerda. Johansson sjølv hevdar han fokuserer på det positive.

– Eg har ikkje ergra meg altfor mykje. Det vart som det vart. Eg må ta med meg den hoppinga eg fekk til, for det var bra. Eg trur det er det luraste å gjere, seier han – og frikjenner deretter juryen.

– Eg skulle gjerne ha fullført omgangen, men så det varierte litt med vinden. Eg trur dei tok ei god avgjerd. Det var for vanskeleg, seier 29-åringen.

No ventar rolege dagar på heimebane på Lillehammer. Der skal batteria ladast til dei to siste store måla i sesongen, Raw Air og VM i skiflyging. Det første store målet, hoppveka, fekk Johansson delvis øydelagd av ein ryggskade han pådrog seg i samband med snømoking før reise.

– No handlar det om å prioritere best mogleg fram mot VM og Raw Air, seier Søre Ål-hopparen om valet han har tatt om å stå over rennet komande helg i Romania.

Han er etter alle solemerke tilbake i verdscupen i Lahti neste helg. Deretter ventar Raw Air-opninga i Holmenkollen, der Johansson gjekk heilt til topps førre sesong.

(©NPK)