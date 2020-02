Beintøff kamp om plassane blant herreskiskyttarane – Christiansen føler seg trygg

sport

Dermed må éin løpar ut føre kvart av dei tre løpa. Stjerna i laget og dobbelt medaljevinnar Johannes Thingnes Bø er heilt trygg. Det same er truleg storebror Tarjei.

Bak dei følgjer tre løparar som også har veldig lyst til å gå alt av renn.

Felles for trioen er at dei skuffa litt på sprinten og deretter gjekk seg oppover på resultatlista på jaktstarten. VM-debutant Johannes Dale har vore jamnast med 23.- og 17.-plass. Vetle Sjåstad Christiansen løfta seg frå 33.-plass laurdag til 10.-plass søndag, medan Erlend Bjøntegaard gjekk seg opp frå 35.- til 15.-plass.

Håp

Heller ikkje på verdscuplista totalt er det mykje som skil dei tre løparane som alle vil vere medaljekandidatar om dei får ut potensialet sitt. Samanlagt er Dale nummer ni, Christiansen nummer ti og Bjøntegaard nummer elleve.

– Du har eit godt poeng med at det ser veldig jamt ut, og eg kan vel seie at tanken har streifa oss, seier Erlend Bjøntegaard til NTB.

– Vi får no berre sjå kva trenarane og leiinga seier. Vi utøvarane har ikkje så mykje vi skulle ha sagt der. Men eg håpar jo inderleg at eg skal få gå litt meir, held Kongsberg-mannen fram.

Potensial

Johannes Dale irriterer seg over at han har underprestert ein smule så langt i VM. Men 22-åringen trur og håpar at han ikkje har spolert sjansane for å få tillit på minst eitt av dei tre komande løpa.

– Eg føler jo at eg har levert greitt. Eg har veldig lyst til å gå meir, og eg føler at eg har eit potensial som er bra. Eg rota meg litt bort med fire bom i dag (jaktstarten), men det er òg den einaste dagen eg har rota det ordentleg til. Så ein skal ikkje leggje for mykje vekt på denne dagen heller, seier han og held fram:

– Eg har jo ikkje vorte sjukt mykje dårlegare på eit par veker. Potensialet er der, så eg gleder meg til vidare sjansar viss eg får dei.

Trygg

Vetle Sjåstad Christiansen tør vere meir optimistisk enn dei to lagkameratane. Geilo-løparen meiner sjølv han bør vere med på laget på både normaldistanse, stafett og fellesstart.

– Vi får sjå om det blir det same laget som går resten av meisterskapen, eller om det er to som byter på normal og fellesstart. Men eg føler meg ganske trygg på at eg får gå det som er att.

– Slik er det i alle fall i mitt eige hovud, men eg veit ikkje kva som føregår i hovuda til Egil og Siegfried (trenarane). Dei har overraska med uttak før, så vi får sjå, seier Christiansen.

– Aldri hyggjeleg

Den fjerde distansen som står att i VM, er parstafetten som blir gått torsdag. Der er Johannes Thingnes Bø tittelforsvarar og sjølvskriven på herreetappen.

Stryningen seier han er klar for å gå alt, og at han er glad det ikkje er han som sit med ansvaret for å ta ut laget.

– Sjølvsagt. Alle fem har lyst til å gå, og det er jo fem medaljevinnarar på ein god dag. Det har aldri vore ein hyggjeleg posisjon å vere trenar når det gjeld uttak, seier han.

PS! Sjølv om Noreg har fem mann inne blant dei øvste 15 løparane i verdscupen, tyder det ikkje at nasjonen kan stille med fem utøvarar på fellesstarten i VM. Den nasjonale kvoten på fire løparar trumfar nemleg regelen om at dei 15 beste i samanlagtcupen får gå.

