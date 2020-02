Travkøyring blir flytta av frykt for vêrtrøbbel

sport

Biris daglege leiar Even Westby stadfestar avgjerda overfor nettstaden trav365.no fredag.

– Det er betre å vere føre var, både for velferda til hestane og dei aktive. Vi har vore i kontakt med Meteorologisk institutt, som melder eit frykteleg vêr. Så då var avgjerda klar, seier han.

Fredag var det kulde og frost på Biri ved Gjøvik. I dagane som kjem, slår vêret om. Varmegrader og til dels store nedbørsmengder er venta.

– Dette kombinert med temperaturar heilt ned mot 15 minusgrader på Biri gjer at det er svært kaldt i bakken, og at nedbøren truleg kjem til å fryse til is når han når bakken, skriv sportssjef Tron Gravdal i Norsk Trav AS i ei pressemelding.

