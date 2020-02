Sjeldan spesialsørvis skal få handballjentene til OL

sport

Noreg har deltatt i alle OL-turneringane for damer, med unntak av 2004, sidan gjennombrotet i 1986.

I mars ventar ei utfordrande kvalifisering (mot vertsnasjonen Montenegro, Romania og slaktofferet Thailand) i Podgorica i Montenegro. Det er eit vrient reisemål å nå frå Noreg. Derfor vel NHF bruke store pengar for å optimalisere moglegheitene.

– Vi får ein tropp til OL-kvalifiseringa som kjem fram med eit direktefly som tar tre timar i staden for ei reise som har både ein og to stopp og som i verste fall krev 12–15–20 timar i kvar retning, seier NHF-generalsekretær Erik Langerud til NTB.

Han stadfestar at det er første gong i hans tid i jobben at eit norsk landslag får eit charterfly til disposisjon.

– Dette visste eg ikkje. Det høyrest veldig bra ut, seier Veronica Kristiansen til NTB.

Det er venta at ho er tilbake i landslagstroppen til OL-kvalikkampane.

Hjelpe

– Dette gir laget mykje betre førebuingar både her heime i forkant, men også i Podgorica. Det bidreg naturlegvis òg til at reisa blir mindre belastande enn elles. Dette gjer forhåpentlegvis at troppen er best mogleg rusta til kampane, seier Langerud.

Noreg kan få med to handballag i Tokyo-leikane. Gutane har ei overkomeleg kvalifisering mot Brasil, Sør-Korea og Chile i Trondheim i april.

– OL-kvalifiseringa har topp prioritet hos oss for begge lag. Når gutane no har kvalifiseringa i kjende omgivnader på heimebane og mot motstand som fleire vil meine er overkomeleg. er det viktig for NHF at vi gjer maksimalt òg for handballjentene som skal ut i krevjande kampar på bortebane.

Dobbel?

– OL er viktig på mange område for NHF og den sportslege leiinga vår, men ikkje minst òg for spelarane. Så det vil naturlegvis vere fantastisk om vi kan ha begge lag til stades i OL for første gong i NHF-historia.

– Dette er viktig, men som alltid i idrett veit vi at resultata kan gå begge vegar. Det er vi alltid førebudde på, men med maksimal tilrettelegging i førebuingane, så meiner vi dette er eit viktig grep, seier Langerud.

Dei to beste frå kvar pulje i OL-kvalifiseringa er sikra OL-billett.

