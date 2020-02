sport

I 53-kilosklassen brukte rumenske Seicariu berre 46 sekund på å avgjere kampen på fall. Poengstillinga enda 2–0.

Torsdag braut Kippernes seg fram til kvartfinale, men tapte der 0–6 for nederlandske Jessica Cornelia Blaszka. Årsaka til at ho fekk ei ekstra medaljemoglegheit gjennom rekvalifisering, var at den nederlandske jenta tok seg til finalen.

Grace Bullen skal bryte om EM-gull i 57-kilosklassen seinare fredag.

(©NPK)