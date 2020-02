Daffinrud på skothald i Australia

sport

Fredag gjekk den norske golfprofilen den andre runden på par, noko som tyder at ho er tre slag under par etter halvspelt turnering. Det gir 41.-plass i det sterke startfeltet.

Moglegheitene for å klatre på dei to komande rundane er samtidig gode. Daffinrud er ikkje meir enn sju slag bak leiarduoen Inbee Park og Jodi Ewart Shadoff. Dei er begge ti slag under par så langt i turneringa.

Amerikanske Jillian Hollis ligg åleine på tredjeplass, ni slag under par.

Daffinrud noterte tre birdiar og tre bogeyar på runden på fredag.

Like bra gjekk det ikkje for Marianne Skarpnord. Sarpsborg-jenta måtte tole ein runde tre slag over par og er nummer 107 på resultatlista i Australia.

Skarpnord måtte tole ein dobbeltbogey i tillegg til to bogeys og to birdiar på runden på fredag.

(©NPK)