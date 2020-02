Skjelbred klar for RBK: – På tide å kome heim

sport

Det stadfestar trønderklubben torsdag.

– Det var naturleg for meg å kome heim no. Eg har vore lenge i Tyskland og har hatt det veldig bra her. Men barna mine har vorte såpass store no, og kona mi har fått seg jobb ved universitetet i Trondheim. Det var rett og slett på tide å kome heim no. Eg har sakna Trondheim, seier Per Ciljan Skjelbred til heimesidene til klubben.

32-åringen frå Lade i Trondheim starta karrieren i Rosenborg som 16-åring i 2004. Han vart raskt ein publikumsyndling med det store overblikket sitt. Han spelte i Meisterligaen året etter. Beinbrotet etter den stygge taklinga frå ein Olympiakos-spelar sette han derimot tilbake for ei tid. Han fekk med seg 239 kampar og tre seriegull i den første perioden sin for RBK.

Fleire tilbod

Så starta profftilværet i tysk Bundesliga, der Hamburg var første stopp i 2011. I 2013 gjekk han vidare til Hertha Berlin.

No er det altså tid for retur til Trondheim og Rosenborg.

– Eg sit med ei god kjensle. Eg har prova kva eg er god for i mange år her, men føler no at eg er ferdig med Tyskland. Alternativet hadde vore å dra vidare ein annan stad, det var ikkje mangel på tilbod, seier Skjelbred.

Manglar cupgull

Sjølv om kontrakten i første omgang berre strekkjer seg ut 2022 er Skjelbred open for å halde på mykje lenger.

– Eg held på så lenge det er artig. Det er det viktigaste for meg. Det brenn i kroppen framleis på kvar einaste trening. Eg gleder meg til å kome heim. Eg har noko ugjort i Rosenborg. Seriegull er ein ting, men det cupgullet skal eg ha. Eg gir meg ikkje før det er i hamn, seier Skjelbred.

Skjelbred har dessutan vore kaptein på det norske landslaget og stoppa på 43 landskampar.

