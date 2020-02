Klæbo fekk grønt lys til Ski Tour

sport

Det har vore uvisst om 23-åringen kunne stille til start i Ski Tour etter at han pådrog seg eit lite brot ved fingeren for snart to veker sidan. Skaden oppstod etter at langrennsstjerna dundra laus mot ein boksemaskin.

Torsdag var Klæbo på legesjekk. Der fekk han klarsignal til å stille til start.

– Det ser greitt ut, seier landslagslege Øystein Andersen til NTB om brotet i fingeren til langrennsstjerna.

Andersen seier at Klæbo sannsynlegvis vil få nokon smerter undervegs i touren, men ikkje verre enn at det skal gå bra å stille til start.

– Legen ser brotet godt på røntgenbilete, men det har ikkje rørt seg sidan sist. Derfor er det berre å «peise på», meiner han. Det er låg risiko for at det skal bli verre, seier Klæbo til NRK.

23-åringen gjekk glipp av verdscuprennet i Falun i helga, men når Ski Tour startar laurdag, er han likevel tilbake på startstreken.

Ski Tour 2020 startar i Östersund allereie laurdag. Deretter går turen vidare til Åre, Storlien og Meråker før han blir avslutta med etappe fem og seks i Trondheim 22. og 23. februar.

(©NPK)