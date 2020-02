Fotballdommaren Bobby Madley får dømme i England igjen

sport

Madley har den siste sesongen dømt norsk fotball, for det meste i 3. og 4. divisjon. Før den nye sesongen er han flytta opp til 2. divisjon, men det er langt frå nivået han er van med. Frå 2013 til 2018 dømte han 91 kampar i engelsk eliteserie og var på veg mot dei heilt store kampane.

Madley vart likevel utestengt i 2018 av den engelske dommarforeininga (PGMOL). Årsaka var at han sende ein video av ein funksjonshemma person til ein kjent der han hadde lagt til ein lite passande kommentar. Videoen hamna på sosiale medium.

– Medan eg sat i bilen kom ein person forbi som hadde store problem med å gå. Til mi skam tok eg ein 6 sekunds video, sende han til ein venn eg stolte på og la til kommentaren «i år har jeg sjansen til å vinne løpet», forklarte Madley i ein blogg nyttårsaftan.

Bakgrunnen var idrettsdagen på skulen til dottera, der han hadde avslått å delta i eit kappløp mellom foreldre og fått høyre at han var redd for å tape. Dessutan hadde tidlegare dommar Mark Halsey skrive i ei avis at Madley gjorde feil på banen fordi han var overvektig.

