Andre strake siger for paraalpinist Pedersen

– Vi kom hit for å vinne renn. Det har gått bra så langt, seier Saltvik Pedersen etter det som blir beskrive som eit krevjande utforrenn.

Dette var andre siger på to dagar for karmøybuen. Onsdag vann han det første utforrennet sitt i verdscupen. Dette gjer at han no har sigrar i alle disiplinane.

– Det var raskare snø i dag, første hoppet var ganske mykje lenger, og eg fekk ikkje heilt ei god landing der. Men elles gjorde eg arbeidsoppgåvene på ein fin måte, seier Saltvik Pedersen.

20-åringen har dominert denne sesongen og vore nummer éin og to i alle verdscuprenna. I tillegg leier han verdscupen samanlagt med klar margin.

