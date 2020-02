Svensk langrennsprofil gjer comeback etter operasjon

sport

Falk har vunne fire verdscuprenn i karrieren, men denne sesongen har ho ikkje vore å sjå i verdscupen. Årsaka er at ho i fjor haust vart operert for å få bukt med ryggproblema som har plaga henne over fleire år.

Sidan inngrepet har ho trena seg opp, og no er det tid for å konkurransecomeback. Det skjer i svenske Lycksele denne veka.

– Eg har måtta ta alt dag for dag. No har det gått bra og framover den siste tida, så eg kjenner at kroppen er klar, og eg er glad for å ha på startnummeret igjen, seier ho til avisa Västerbottens-Kuriren.

Det blir gått sprint i Lycksele fredag og distanserenn laurdag og søndag.

Inntil vidare har ikkje Falk planlagt å delta i nokon verdscuprenn i vinter.

(©NPK)