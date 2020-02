Storavis: Virusfrykt stoppar VM-runde i Formel 1

sport

Løpet skulle gått 19. april, men allereie no skal arrangørane ha kome til at det ikkje vil vere fornuftig å gjennomføre. Ifølgje The Times går føre seg det framleis diskusjonar rundt om løpet skal utsetjast eller avlysast.

1100 menneske har mista livet som følgje av virusutbrotet i Kina og 44.000 er smitta.

The Times opplyser at ei formell avklaring rundt VM-runden i Shanghai vil kome frå Det internasjonale bilsportsforbundet (FIA) seinare onsdag.

Rekordmange Formel 1-løp, 22 i talet, står på VM-kalenderen i 2020. Det er dermed utfordrande å finne plass til Kinas Grand Prix på eit seinare tidspunkt.

