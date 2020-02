FyllingenBergen tok alle poenga borte mot Kolstad

sport

Gjestene frå Bergen fekk ein god start på eliteserieoppgjeret mot Kolstad. Etter ti minutts spel leidde FyllingenBergen med fem mål, 10–5. Då var heimelaget åtvara.

Og medan Kolstad sleit med finne ut av Fyllingen-laget, varta gjestene opp med tidvis glimrande angrepsspel – som då Ebbe Stankiewicz serverte Sindre Aho i fart og gjorde 12–7.

Vertane fekk redusert leiinga til bergenslaget til pause, då var stillinga 16–13 til FyllingenBergen.

Kolstad må ha brukt pausepraten godt, for det tok ikkje meir enn fire minutt før Kolstad hadde utlikna leiinga og det stod 17–17 på måltavla.

Lite som stemte

Og der alt stemte før pause, var det lite som fungerte for gjestene dei første minutta etter kvilen. Då gjekk det betre for Kolstad som tok leiinga for første gong i kampen då dei gjekk opp i 18–17.

Men FyllingenBergen kjempa seg tilbake i kampen, og etter ein scoringsbonanza med tre mål på eitt minutt, var plutseleg gjestene igjen i føringa 22–20.

Sjølv om Kolstad utlikna til 22–22 hadde gjestene meir å gå på. Kort tid etter leidde FyllingenBergen 26-23, ei leiing som vart for tung å ta igjen for heimelaget.

Då Aho gjorde 31–28 minuttet før slutt var det klart at poenga blir med Fyllingen-laget tilbake til Vestlandet.

FyllingenBergen vann til slutt 32–29.

(©NPK)