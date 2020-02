Bryting: Stortap for Eriksen i EM

sport

23 år gamle Eriksen, som deltar i 50-kilosklassen, var sjanselaus på brytematta i den italienske hovudstaden. Meisterskapen treng samtidig ikkje vere over for den norske brytaren.

Ho er no avhengig av at overkvinna hennar Lukasiak går heilt til finalen for få ein ny sjanse til å kjempe om ein mogleg bronsemedalje via rekvalifisering.

Finnmarkingen representerer Vardø-klubben AK-54 og har to NM-gull i karrieren.

Seinare onsdag skal Iselin Maria Moen Solheim i aksjon i 76-kilosklassen i Roma, medan Morten Thoresen skal bryte finale i 67-kilosklassen på herresida.

