Klæbo kan kome til Ski-Tour-start med «ei skjene» på fingeren

sport

Både landslagstrenar Eirik Myhr Nossum og landslagslege Øystein Andersen er optimistiske med tanke på start og har trua på at det vil løyse seg for Klæbo.

23-åringen pådrog seg eit lite brot ved fingeren etter å ha dundra laus mot ein boksemaskin for éi og ei halv veke sidan.

Sist måndag fekk Klæbo offisielt ein plass i troppen trass i skaden. Verdscuprenna i Falun sist helg gjekk utan trønderen.

Torsdag blir det eit nytt møte med det medisinske støtteapparatet. Statusen for Klæbo blir vurdert med lupe heilt fram til laget må meldast endeleg inn fredag ettermiddag.

Ikkje bastant

Ski Tour 2020 startar i Östersund allereie laurdag.

Andersen vil ikkje seie noko bastant om kva det faktisk kan ende med for Klæbo.

– Vi skal prøve «å mekke» dette til, og vi gjer ikkje noko ut over det som er helsemessig forsvarleg. Vi er i ein dialog, og vi må vente på kva som er praktisk mogleg og nødvendig, seier landslagslege Øystein Andersen til NTB.

Landslagstrenar Eirik Myhr Nossum seier at han er sterk i trua på at Klæbo stiller til start.

– Du blir litt pessimistisk når slike ting som dette skjer, og det er så klart suboptimalt. Han har ikkje fått gått fullt på ski i den siste tida, men han har fått trena utan stavar. Fysisk sett skal han vere godt rusta til skitouren, seier Nossum til NTB.

Trekkplaster

Ski Tour 2020 startar i Östersund laurdag 15. februar. Via Åre, Storlien og Meråker blir touren avslutta med etappe fem og seks i Trondheim 22. og 23. februar.

Skitouren vil miste sitt kanskje største trekkplaster om det endar med at Johannes Høsflot Klæbo må trekkje seg. Det handlar ikkje berre om at han er ein av dei beste skiløparane i verda, men òg at skitouren går meir eller mindre på heimebane for han, og at han er ein publikumsmagnet i eige skirike.

(©NPK)