Jürgen Klinsmann gir seg som trenar i Hertha Berlin

Det stadfestar han sjølv på Facebook-sida si. Han seier òg at han vil halde fram i klubben som styremedlem.

Landslagskeeper Rune Almenning Jarstein og Rosenborg-aktuelle Per Ciljan Skjelbred får dermed ny trenar igjen. Alexander Nouri leidde treninga på tysdag.

Klinsmann nemner manglande tillit frå «dei handlande personane» i klubben som årsak til at han trekkjer seg. Den tidlegare landslagskjempa fekk 76 dagar i trenarjobben.

I den perioden har det mellom anna vore ein del rot og uvisse rundt spørsmålet om han hadde gyldig trenarlisens.

– Eg vil gjerne rette ei stor takk til alle spelarane, fansen, tilskodarar, støtteapparat og tilsette i Hertha Berlin for støtta, møta og dei gode samtalane dei ti siste vekene. Men som sjeftrenar har eg bruk for tillit frå dei handlande personane for å lykkast med eit prosjekt som enno ikkje er ferdig. Sameining, samhald og konsentrasjon om det vesentlege er dei viktigaste elementa. Utan dette kan eg ikkje oppfylle potensialet mitt som trenar, skriv Klinsmann på Facebook.

Hertha ligg på 14.-plass i Bundesliga og er berre seks poeng over nedrykksstreken. Klubben har vunne tre av ni kampar med Klinsmann som trenar, tre uavgjorde og tre enda med tap.

– Vi kom på rett spor på kort tid, og takk vere støtte frå mange menneske er vi no seks poeng over nedrykksstreken, sjølv om vi har spelt mange vanskelege kampar mot hard motstand. Eg føler meg trygg på at Hertha når målet sitt og overlever i Bundesliga, skriv Klinsmann.

55-åringen starta trenarkarrieren som tysk landslagssjef og førte laget til VM-bronse på heimebane i 2006. Han tok seinare over roret i Bayern München for ein kort periode. Frå 2011 til 2016 leidde han det amerikanske landslaget.

