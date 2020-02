Høiland forlengjer med Viking

sport

At Høiland held fram i Stavanger, stadfesta spelaren til Stavanger Aftenblad tysdag ettermiddag. Det var før kontraktforlenginga var signert.

– Eg har lyst til å spele for Viking også dei neste åra. Enkelt og greitt. Eg trivst her, det same gjer familien min. Kontrakten blir signert i dag, sa Høiland.

Viking-spissen fortel at han har gått eit par rundar i tenkjeboksen for å ta ei avgjerd etter at Viking henta Veton Berisha frå Brann.

– Eg har spelt i klubbar med tøff spisskonkurranse tidlegare. Eg skal sørgje for ikkje å gi Bjarne Berntsen (trenar) noko val. Eg skal ta opp kampen, eg skal spele, seier Høiland til avisa.

