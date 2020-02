Friskmeld Tande klart for skiflyging i Kulm

sport

– Forma har kome seg veldig. Eg hadde ei roleg og fin treningsøkt måndag, så eg er klar for Kulm. Det blir ein viktig test i skiflyging før Raw Air-renna på heimebane i Vikersund neste månad, seier Tande.

Tande er elles regjerande verdsmeister i skiflyging.

Dei norske hoppgutane fekk ein opptur etter ein litt tung periode med andreplassen til Marius Lindvik i det einaste rennet som vart avvikla i Willingen. Johann André Forfang vart nummer seks i rennet på laurdag. Rennet på søndag bles dessverre bort.

– Vi reiser vidare med same lag. Vi gleder oss til å sjå Daniel i aksjon igjen etter sjukdom. Resultatmessig var Willingen ein stor opptur med Lindvik på pallen og Forfang med sjetteplass. Det er gledeleg å sjå at vi ikkje har mista evna til å flyge. Jo større bakken er, jo betre for oss. Derfor ser vi fram til ei spennande skiflygingshelg i Kulm, seier landslagssjef Alexander Stöckl.

Desse deltar i Kulm, Austerrike:

Johann André Forfang (Tromsø SK), Anders Håre (Vikersund), Robert Johansson (Søre Ål), Marius Lindvik (Rælingen), Robin Pedersen (Stålkameratene), Daniel-André Tande (Kongsberg).

Desse hoppar kontinentalcup i Iron Mountain, USA:

Joacim Ø. Bjøreng (Røykenhopp), Andreas Buskum (Lensbygda), Anders Ladehaug (Nordre Land), Sondre Ringen (Bækkelaget).

Dei norske hopparane jaktar kvoteplass til Raw Air på heimebane i mars.

