Dopingtatt svenske skuldar på forkjølingsmedisin

Fredag vart det kjent at den svenske langdistanseløparen har avlagt positiv dopingprøve. Til den svenske avisa Expressen seier 23-åringen at han ikkje har dopa seg, og at han heller ikkje veit stort om saka.

– Eg veit ikkje noko. Dei seier at det er doping, men eg har berre ete ein tablett mot forkjøling. Bortsett frå dette et eg ikkje noko.

– Har du dopa deg?

– Nei.

Fsiha, som tok EM-gull i terrengløp i desember, er mellombels utestengd etter å ha levert den positive dopingprøven. Langdistanseløparen har frist til 14. februar med å svare på om han vil ha B-prøven analysert.

23-åringen, som opphavleg kjem frå Eritrea, vart kort tid før jul Sveriges første europameister i terrengløp på herresida. Då sprang han i konkurranse med mellom anna Filip Ingebrigtsen og Didrik Tønseth. Den positive prøven vart avlagd 25. november, altså 13 dagar før han tok EM-gull.

Dopingsaka mot Fsiha er den andre på få dagar i nabolandet. Måndag førre veke vart det kjent at den OL-klare brytaren Jenny Fransson har avlagt ein dopingprøve med spor av eit anabolt steroid.

