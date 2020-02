Virusfrykt gir feberforbod og påbod om ansiktsmasker i asiatisk meisterliga

sport

Det er frykta for ytterlegare spreiing av det mykje omtala Wuhan-viruset som ligg bak dei relativt drastiske grepa føre kampen mellom meisterlaga Jeonbuk Motors og Yokohama Marinos frå høvesvis Sør-Korea og Japan.

Måndag melde nyheitsbyrået AP at alle tilskodarar som vil inn på arenaen for å sjå kampen ringside, må vere utstyrte med ansiktsmaske og samtidig ha kroppstemperatur på under 37,5 grader.

I ei nyheitsoppdatering på nettsidene til Jeonbuk Motors kjem det fram i tillegg at tilskodarane må fylle ut eit relativt omfattande skjema før dei blir gitt tilgang til tribunane. I skjemaet blir det mellom anna spurt om eventuelle nylege besøk til Kina og dessutan eventuelle teikn til helseproblem den siste tida.

Hastemøte

Måndag opplyste kinesiske styresmakter at 908 menneske så langt har mista livet som følgje av det noverande virusutbrotet. Mange menneske er òg smitta i andre land.

Det asiatiske fotballforbundet (AFC) gjennomførte førre veke eit hastemøte i høve saka. Der vart det vedtatt at dei komande meisterligakampane til tre kinesiske klubbar skulle utsetjast på ubestemt tid.

– Vi har møtst under vanskelege omstende for å finne løysingar som tillèt oss å spele fotball, samtidig som vi tar vare på tryggleiken til spelarar, dommarar og fans, sa generalsekretæren i forbundet Windsor John etter møtet.

Han var deretter rask med å leggje til at arbeidet med å stanse utbreiinga av coronaviruset er langt viktigare enn «berre fotball».

AFC håpar at gruppespelet i den austlege delen av den asiatiske Meisterligaen kan gjennomførast før utslagsrundane etter planen skal bli spelte i juni.

Tryggingsfrykt

Virusfrykta er samtidig ikkje det einaste som skaper vanskar for gjennomføringa av turneringa. I den vestlege delen må alle dei fire deltakande klubbane frå Iran spele tre innleiande kampar på bortebane som følgje av frykt for tryggleiken.

Dei aktuelle klubbane skal ha vurdert å boikotte turneringa, men vart samde med AFC om å delta etter eit møte førre månad, melder AP.

Det er dei kinesiske klubbane Shanghai SIPG, Guangzhou Evergrande og Shanghai Shenhua som så langt har fått utsett kampane sine i Meisterligaen.

Over 40.000 menneske i Kina har vorte sjuke av det nye lungeviruset, som braut ut i Wuhan i Hubei-provinsen. Måndag var det altså rapport om 908 dødsfall.

Til samanlikning døydde 774 menneske globalt av sarsviruset i 2002 og 2003.

