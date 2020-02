Vålerenga merkar «Fagermo-effekt»

sport

I slutten av januar vart Dag-Eilev Fagermo presentert som ny Vålerenga-trenar – etter at Ronny Deila forlét klubben til fordel for New York City FC og MLS. Klubbtilhengjarane ser ut til å like tilsetjinga av den mangeårige Odd-trenaren.

– Vi har femdobla talet på selde sesongkort den første veka i februar samanlikna med tilsvarande periode i fjor, seier Morten Nydal, eventsjef i Vålerenga, til Nettavisen.

Han fortel vidare at klubben har vorte nedringt av sponsorar, journalistar og supporterar.

– Interessa har eksplodert etter at Fagermo kom inn, seier Nydal.

Fagermo fekk trenardebuten sin då Vålerenga slo svenske Häcken 2–1 i ein treningskamp 2. februar i Portugal.

Vålerenga enda på tiandeplass i eliteserien førre sesong og har førebels ikkje henta inn nokon forsterkningar føre komande sesong, som blir sparka i gang 4. april. Då tar Oslo-laget imot Molde på heimebane.

(©NPK)