Historisk dokument gitt til OL-museet i Lausanne

sport

Det 14 sider lange historiske manuskriptet er det einaste kjente eksemplaret av ein tale som Pierre de Coubertin heldt på Sorbonne i Paris i 1892. Coubertin etablerte Den internasjonale olympiske komiteen i 1894 og blir òg rekna som grunnleggaren av dei moderne olympiske leikane.

Manuskriptet har vorte donert til Det olympiske museet i Lausanne av den russiske finansmannen Alisjer Usmanov, som er president i Den internasjonale fekteforbundet (FIE). Usmanov kjøpte manuskriptet på ein auksjon i New York i desember 2019 for 8,8 millionar dollar. At det var Usmanov som var kjøparen, vart først kjent måndag, i samband med overrekkinga av manuskriptet.

Heile dokumentet skal no stillast ut som del av ei fast utstilling.

Thomas Bach, presidenten i Den internasjonale olympiske komiteen, uttaler dette på IOCs nettside: «I dag er vi vitne til et historisk augneblink. På den eine sida er vi vitne til dette historiske dokumentet, manuskriptet med talen som la det filosofiske grunnlaget for den olympiske bevegelsen. På et anna nivå er vi vitne til et historisk augneblink ved at manuskriptet kjem tilbake til sitt olympiske heim, der det høyrer heime.»

(©NPK)