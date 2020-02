Heimetap for Zuccarellos Wild

sport

Etter ein målfattig første periode slo Avalanche hol på målbyllen i andre periode. Dryge 90 sekund ut i perioden sette Pierre-Edouard Bellemare pucken i mål for gjestene. Litt over tre minutt seinare utlikna Jared Spurgeon for Wild etter målgivande pasning frå Zach Parise.

Det tok likevel ikkje lang tid før bortelaget igjen var i leiinga. To nokså kjappe mål frå Nathan MacKinnon og Gabriel Landeskog sende Colorado Avalanche opp i ei 3-1-leiing. Kevin Fiala reduserte for vertane då Wild var i overtalsspel heilt på tampen av perioden, men det vart med to skåringar for Mats Zuccarellos lag.

Tredje periode enda òg utan skåringar, og Wild tapte for første gong på fire kampar. Avalanche har vunne sju av sine siste åtte kampar og står med fire sigrar på rad.

– Vi treng ikkje motivasjon, det er heilt sikkert. Måten vi har spelt på denne veka, viser at vi kan slå kven som helst. Vi må berre gjere det kvar kamp, sa Wilds Fiala etter kampen, ifølgje NHLs nettside.

Zuccarello var på isen i dryge 16 minutt. Han gjekk av banen utan målpoeng eller skot på mål.

(©NPK)