sport

Etter 25 spelte kampar ligg Manchester City på andreplass i Premier League, men opp til leiande Liverpool er det utrulege 22 poeng.

For rundt ein månad sidan kom det til eit punkt der City-spelarane byrja å gi opp ligagullet, ifølgje Bernardo Silva.

– Vi gav opp for tidleg, og derfor er vi no såpass langt bak. Vi skulle ikkje ha gjort det. Det var ikkje medvite, men vi var så skuffa over allereie å vere 10–15 poeng bak. Det er vanskeleg, for vi er eit lag som er vande til å vinne, og førre sesong vann vi alt i England, seier portugisaren i eit intervju med Sky Sports.

– Det gjer vondt

Dei lyseblå frå Manchester skulle eigentleg møtt West Ham søndag, men ekstremvêr i England gjorde at kampen vart utsett.

– Premier League har vore svært skuffande sidan vi er så langt bak Liverpool. No må vi kjempe for andreplassen. Men det gjer vondt, for du ønskjer alltid å vinne ligaen, som også er den viktigaste konkurransen for fansen, seier Silva.

Trener Pep Guardiola er likevel klar på at City framleis har mykje fint å kjempe for denne sesongen.

– Vi skal spele ligacupfinale om tre veker, vi er enno med i FA-cupen, vi ønskjer å avslutte som nummer to i ligaen, og vi har to store kampar mot Real Madrid i Meisterligaen, seier Guardiola.

Meisterligadraum

Manchester City har aldri vunne meisterligaen, og Silva fortel at alle i klubben drøymer om å vinne turneringa.

– Når du er liten, drøymer du om å spele i desse turneringane, mot dei beste. Det kjem til å bli tøft, men det er noko vi er førebudde på, seier han.

(©NPK)