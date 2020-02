Hovland to under par første dag i California

sport

Hovland innleia runden sin på 10. hol og greidde straks dagens første birdie. Etter nye birdiar på 14. og 18. hol var han tre slag under par halvvegs, men så kom ein bogey på 1. hol.

Ein ny birdie på 4. hol sende han tre under igjen, men ein bogey på 6. hol sende han nedover på lista igjen. Etter første runde ligg nordmannen på delt 44.-plass, to slag under par.

– Eit par sure puttar øydelagde litt for ein skikkeleg bra runde. Men eg føler eg byrjar å slå mange av dei slaga som eg gjorde før, og spelar litt på same måte som eg gjorde før, der det var veldig stødig, sa Hovland til Eurosport.

Kristoffer Ventura var eitt slag under par vel halvvegs på runden sin. To birdiar (10., 13. og 15. hol) og to bogeyer (12. og 18. hol) var då fasiten. Etter fullført runde ligg han på ein delt 58.-plass, eitt slag under par.

[if !supportLists]– Det var litt godt og blanda. Éin under er ikkje dritdårlig, men det kunne godt vore fire-fem under. Det tøffaste for meg med golf no, er å berre gi litt f... Det kan bli litt seriøst til tider, og det er ikkje bra mentalt. Eg gjorde så godt eg kunne, men eg har litt å jobbe med, sa Ventura til Eurosport.

Nick Taylor frå Canada leier turneringa etter opningsdagen i California, åtte slag under par. Amerikanerne Patrick Cantlay og Chase Seiffert ligg på delt 2.-plass.

