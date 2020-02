Thoresen uviss på om han forlengjer hockeykarrieren

sport

Kontrakten til den mangeårige ishockeyproffen med Storhamar går ut etter inneverande sesongen. Han blir ikkje forhandla om med det aller første, fortel Thoresen til Hamar Arbeiderblad.

– Eg er i den alderen at eg har lyst til å ha fokus på eitt og eitt år om gongen. Eg har sagt ifrå til Storhamar at eg ikkje vil snakke om kontraktsforhandlingar i sesongen, for det vil eg skal skje til sommaren, seier han til avisa.

Thoresen seier at han vil bruke sommaren på å førebu seg til OL-kvalifiseringa som blir spelt i Noreg frå 27. til 30. august. Kva som skjer etter det, veit han ikkje.

– Det er ikkje sånn at eg står her og seier at eg skal slutte. Men eg vil ikkje ha ein kontrakt hengande over meg, viss det er slik at eg føler at eg ikkje er klar for å spele. Eg må ha driven til å trene og å vere best på isen.

Thoresen er den største profilen i den norske eliteserien og har i ei årrekkje vore ein viktig spelar for det norske landslaget. Han var utanlandsproff i 16 år før han vende heim til Hamar i 2017.

