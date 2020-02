TV 2-sportssjefen: – Vi har skapt denne bodrunden

sport

– Det er klart det er tomt. Vi veit at rettane er til leige, men når ein har eit produkt som Premier League i ti år, blir det ein viktig del av identiteten, seier Jansen Hagen til NTB.

– Samtidig tar vi med oss sjølvtillit vidare. Vi har skapt denne bodrunden på den måten vi har bygd produktet. Vi har satsa stort, men fått betalt for det.

TV 2 har hatt Premier League-rettane sidan 2010 og vil ha dei fram til 2021/22-sesongen. Etter det tar Viasat-eigar Nent Group over.

– Med eit sømeleg bod og ved å vise at vi kan løfte produktet kan vi vinne nye kampar, meiner sportssjefen.

– Tøffare enn nokon gong

Jansen Hagen meiner samtidig at dei ikkje kan planleggje for nye rettar.

– Det er ikkje berre å snu seg rundt å halde fram med å plukke frå øvste hylle. Det er tøffare konkurranse enn nokon gong.

Det er fleire attraktive rettar som blir tilgjengelege dei komande åra. Mellom anna er Meisterligaen ledig frå sommaren 2021. Eliteserien i fotball er tilgjengeleg frå 2023.

– Eliteserien i fotball og Meisterligaen er attraktive rettar, men tapet av Premier League-rettane fortel oss at det ikkje berre nyttar at TV 2 vil. Det er tøff business.

– Flyttar fokus i 2022

Også andre rettar enn fotball er tilgjengelege. Mellom anna er alt av VM og verdscup i skiskyting tilgjengeleg frå 2023. Jansen Hagen fortel at TV 2 ser på mange moglegheiter framover. Han seier at det handlar om å flytte fokus i 2022.

– Historia fortel oss at vi kjem tilbake, seier han.

Hagen seier at sport framleis er viktig for TV 2.

– Vi vil vere ambisiøse på å jakte nye sportsrettar. Det er ingen intern kollaps i TV 2 når det gjeld trua på at vi kan vere konkurransedyktige.

Fleire rettar

Jansen Hagen understrekar at dei har Premier League-rettane i to år og tre månader til, og dessutan at dei har fleire andre rettar både innan fotball og til dømes Tour de France. Dei har òg norsk eliteseriehockey fram til 2024.

– Vi kan ikkje vere skuffa i meir enn nokon timar. Det kjem raskt arrangement vi har rettar til, så vi må riste av oss skuffelsen.

