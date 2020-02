Nent Group med kjempeposisjon i Noreg – ekspert trur TV 2 går for Meisterligaen og Eliteserien

sport

TV-giganten sit frå før på rettane til internasjonal handball, fleire europeiske fotballigaer, ishockey-VM og verdscupen i skøyter, for å nemne noko.

Med oppkjøpet av Premier League-kampane i heile seks sesongar frå 2022 til 2028, har Nent dessutan skaffa seg indrefileten av rettane i den norske sportsmarknaden.

– Dei sikrar seg ein sterk posisjon på det dei har vore svakast på i Noreg, nemleg desse nummer éin-rettane, slår Kristian Bruarøy, tidlegare TV 2 Sumo-sjef og no dagleg leiar i konsulentselskapet Bridj, fast.

– Sjølv om Nent har Meisterligaen, har dei jo delt det med TV 2 i ein periode. Og når du ikkje har hatt heile Meisterligaen, ikkje Premier League og ikkje Eliteserien, så løftar jo dette dei spesielt i Noreg, seier han.

Dedikert sjåarskare

Frå 2021/22-sesongen tar over Nent som formidlar av VM og verdscup i alle nordiske skigreiner og alpint. Bruarøy trur at Premier League-rettane hadde selt godt for seg sjølv, uavhengig av om konsernet har ein veldig brei sportspakke.

– Premier League har eit veldig dedikert publikum som flyttar ein betydeleg sjåarskare frå éi plattform til ei anna. Dei følgjer retten, det er veldig tydeleg. Det er kanskje det viktigaste her, i tillegg til at du gjerne tar ut ein veldig høg pris per abonnent.

Nent Group har sikra seg Premier League-rettane for alle dei nordiske landa i seks sesongar. Noreg skil seg klart ut når det gjeld interesse, og det er sannsynleg at Nent har måtta ut med eit betydeleg milliardbeløp for rettane.

Til samanlikning betalte TV 2 i 2015 1,86 milliardar kroner for tre år med PL-rettar, ifølgje Dagens Næringsliv. Kampanje skriv at prisen for dei nordiske rettane frå 2022 til 2028 kan ha landa på over 20 milliardar kroner.

– Eg vil tru at prisen har auka ganske betrakteleg i den norske marknaden. Om dei har hatt tilsvarande konkurranse i dei andre landa, veit eg ikkje. I Danmark er det til dømes ikkje like høg betalingsvilje for Premier League, peikar Bruarøy på.

Framleis fotballkanal

TV 2 har vore norsk Premier League-formidlar sidan 2010, og torsdag er ein tung dag for mange i kanalen. Bruarøy trur den tidlegare arbeidsgivaren hans vil gå for andre fotballrettar i åra som kjem.

– Meisterliga-rettane går vel ut neste år. Der har du ein rett som TV 2 garantert kjem til å kike på. Og så spørst det kva som skjer med Eliteserien (Discovery ut 2022). Han rører seg òg etter kvart, seier han.

– TV 2 står òg sterkt med dei norske landskampane i fotball, og i tillegg blir det vidareutvikling av dei rettane dei har frå før, som nasjonale ligaer i handball og ishockey. TV 2 kan òg utvikle nye rettar, som dei har lykkast med tidlegare og er i gang med rundt E-sport. Men Meisterligaen og Eliteserien er dei to «øvste hylle-rettane» som dukkar opp.

Han er òg spent på om Nent vil sitje på all Premier League-fotballen i Noreg sjølv, eller om det blir aktuelt å sublisensiere enkelte kampar, slik selskapet gjer i Danmark.

– Vi veit meir om to og eit halvt år. Men det kan hende dei har betalt ein så høg pris at sublisensiering kan vere aktuelt. Kan ein klokka fire-kamp vere interessant for andre? Eller er det for få kampar å dele ut der? Tenkjer du rettskost per kamp her, så snakkar vi fleire millionar.

