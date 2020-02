Medieekspert etter PL-kuppet: – Dette er sjokkerande for TV 2

sport

TV 2 har hatt dei norske Premier League-rettane sidan 2010 og har dei framleis ut 2021/22-sesongen. Deretter tar Nent over, som også har dei same rettane i Danmark, Sverige og Finland.

Det var Kampanje som omtala dette først. Nettstaden har vore tett på bodprosessen.

– Det er sjokkerande for TV 2 å miste ein så viktig sportsrett. Desse Premier League-rettane har òg ført til at dei har kunna byggje opp strøymetenesta si, TV 2 Sumo, til å bli ein stor suksess, seier redaktør Knut Kristian Hauger i Kampanje til NTB.

Ettertrakta

– Skøytefolket slit med dårlege sjåartal på Viasat 4. Dei forklarer det med at sjåarvanane er vanskeleg å endre. Vil noko liknande skje her?

– PL er ein veldig ettertrakta rett, og dei er i ein eigen divisjon. Folk er utruleg interesserte i engelsk fotball og kampane med Liverpool og Manchester United.

Likevel er Hauger klar på at dette vil flytte store kundemassar.

– Frå august 2022 kan TV 2 miste kanskje 125.000 kundar over natta. Men TV 2 har rettane i to og eit halvt år til, og dei har moglegheita til å vri satsinga til andre område. Dei får frigjort mykje pengar, seier han.

– Trur du at det har vore utslagsgivande at Nent Group har kunna by på rettane for heile Norden?

– Som nordisk aktør har dei kunna vere meir aggressive. I slike forhandlingar trur eg det har vore ufordelaktig å berre vere ein nasjonal kanal. Nent Group har jo òg ambisjonar utanfor Norden.

Overvelda

Direktør Anders Jensen i Nent Group er overvelda over den nye og utvida avtalen til sommaren 2028. Han meiner dette stadfestar at Nent Group er leiande i den nordiske marknaden.

– Premier League-fotball er ein hjørnestein i sportssatsinga vår, og med Noreg i tillegg til rettane i Sverige, Danmark og Finland gir det oss eit fundament for ytterlegare utvikling for denne fantastiske idretten. Vi har sett rekord i å levere ei verdsklassedekning av Premier League til ein stor og dedikert fanskare i Norden. Sportsmedarbeidarane våre er klare for å ta dette til eit nytt nivå for mange år framover, seier Jensen.

Det er ikkje kjent kva TV-giganten betaler for rettane til dei seks sesongane som PL-vert. Tidlegare har DN skrive at TV 2 i 2015 betalte 1,8 milliardar kroner for tre sesongar med engelsk fotball.

Prisen har truleg auka ein god del sidan den gong.

Store pengar

Premier League genererer cirka 35 milliardar kroner i inntekter per år frå TV-rettar på verdsbasis. Det anslo PL-sjef Richard Masters i mai.

TV 2-sjef Olav T. Sandast er skuffa over å miste flaggskipet Premier League til konkurrenten Nent.

– Sjølvsagt skulle vi gjerne forlengt denne retten, for etter ti år har Premier League ein heilt spesiell posisjon i TV 2. Vi gjekk veldig langt, men alt har ei grense. Vi har i TV 2 mange andre satsingar som vi òg har eit ansvar for å ta vare på. I dag er vi skuffa, seier han til eigen kanal.

