Trenaren prøver å roe gemytta mellom Messi og Barcelona-direktør

– Messi har erfaring til å vite kva han skal gjere. Eg er ikkje far hans. Eg kan ikkje la spelarane bli distraherte av dette, sa Setien på ein pressekonferanse.

Bakgrunnen for striden er at Abidal i eit intervju med avisa Sport skal ha sagt at «fleire spelarar var ikkje nøgde, og jobba ikkje hardt» under forgjengaren Ernesto Valverde.

Dette reagerte Messi på i eit innlegg på Instagram.

– Eg synest at når han snakkar om spelarane, så må ein namngi dei det gjeld. Viss ikkje tar han med alle og driv med spekulasjonar som ikkje stemmer, var blant det han skreiv.

Medium i Barcelona spekulerer i Abidals framtid. Dei melder at klubbpresident Josep Maria Bartomeu har kalla inn til eit møte onsdag ettermiddag.

