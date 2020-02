Svenskane uønskt på VM-hotell i Antholz

sport

Fleire av dei svenske skiskyttarane vart ramma av magesjuke under verdscuprenna på den norditalienske vintersportsstaden i fjor. Hotellet meiner at svenskane skulda på dårleg hygiene ved hotellet og gav dei eit dårleg rykte. Derfor er Hanna Öberg i Sebastian Samuelsson & co. ikkje ønskte tilbake.

– Vi var ikkje velkomne tilbake, seier svenskane trenar Mattias Nilsson til Dagens Nyheter.

Dei svenske skiskyttarane har òg vorte ramma av sjukdom i forkant av VM som startar 13. februar. Hanna Öbergs sambuar Jesper Nelin har slite med forkjøling og vart isolert under treningssamlinga i Hochfilzen.

For tida er dei svenske skiskyttarane på samling i italienske Val Ridanna.

