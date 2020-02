Handball: Landslagssjefen gleder seg over kortare skadeliste før OL-kvalifiseringa

sport

Landslagssjef Thórir Hergeirsson sleit med ei lang skadeliste før VM i Japan i desember, men når OL-billetten skal sikrast i mars ser det langt lysare ut for islendingen.

Mellom anna var Amanda Kurtovic, Henny Reistad og Veronica Kristiansen uaktuelle i desember. Dei melder seg på i kampen om ein plass i landslagstroppen att.

– Det er veldig gledeleg at dei er friske og raske. Vi håper at dei held fram med å vere det i perioden som kjem, då blir det jo fleire å velje mellom, seier Thórir Hergeirsson til NTB.

– Men det er nokon andre som ramlar av, så det er litt som det plar vere: Det er nokon inn og nokon ut, dessverre, held landslagssjefen fram.

Men Thórir legg ikkje skjul på at det ser bra ut for spelarane, både i kamp og på trening.

– No gjeld det for dei å kome seg heilskinna gjennom det komande programmet. Det er jo eit køyr for alle desse spelarane no, seier Thórir Hergeirsson.

Optimalt kampoppsett

Tysdag vart det kjent at Hongkong tar over plassen til Kasakhstan i den norske kvalifiseringsgruppa. Dermed skal dei norske kvinnene møte Montenegro, Romania og Hongkong i kampen om ein OL-billett.

– Kva veit du om laget til Hongkong?

– Ikkje noko. Eg veit berre at mest sannsynleg så blir denne OL-kvaliken avgjord fredag og laurdag, på 22 timar, seier Thórir.

Noreg opnar kvalifiseringsspelet mot Montenegro fredag 20. mars. Deretter ventar Romania dagen etter før kvalifiseringa blir avslutta mot Hongkong søndag. Dei to beste får OL-billett.

– Det er eit optimalt kampoppsett. Det er det programmet vi får, og då tenkjer eg at det er optimalt, seier landslagssjefen.

