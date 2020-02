Fotballprofilen om Noreg-karrieren: – Eg viste veg for ein ny generasjon

sport

Kah, med ei fortid som spelar i mellom anna Vålerenga, snakkar om den norske landslagskarrieren sin og eigne draumar for framtida i eit stort intervju med BBC.

39-åringen, som nyleg vart tilsett som trenar i canadiske Pacific FC, har eit stort ønske om å bli landslagssjef i fødelandet Gambia ein gong i framtida. Samtidig ser han framleis på valet om å spele for Noreg som rett.

– Eg angrar ikkje på at eg ikkje spelte for Gambia, fordi landet på den tida ikkje var nokon stor fotballnasjon, og vi hadde ikkje systemet som ein trong, seier han til den britiske allmennkringkastaren.

Ifølgje 39-åringen, fødd i Gambias hovudstad Banjul, handla det om å velje det landet som gav dei beste føresetnadene for å skape seg ein fotballkarriere

Han meiner samtidig at han bana veg for andre store norske fotballprofilar.

– Som gambiar er eg stolt over å vere den første farga mannen ved sida av John Carew som spelte for landet. Eg viste veg for den neste generasjonen av innvandrarungdommar i Noreg, seier 39-åringen i BBC-intervjuet.

Vidare viser han til at ein av dei største profilane på dagens norske landslag, Joshua King, også har gambisk opphav.

Pa-Modou Kah avslutta den aktive fotballkarrieren sin med fleire sesongar i MLS-klubben Vancouver Whitecaps. No set han seg høge mål som trenar.

(©NPK)