Eriksen: – Eg vart syndebukk i Tottenham

Det siste halvåret for 27-åringen i Premier League-klubben vart ikkje av det hyggjelege slaget. Etter at Eriksen sist sommar var ærleg med klubbleiinga om at han ønskte å prøve noko nytt, endra alt seg, fortel han openhjarta i eit intervju med BBC.

– Etter det eg sa i sommar handla det berre om «når byter han klubb?». Etter kvar einaste kamp gjekk praten om «dreg han, eller dreg han ikkje?». Det var mange menneske som snakka om det.

– Til og med fansen og folk du såg på gata, sa «ha det, takk og lykke til». Men eg var framleis der, så det var litt rart, seier Eriksen.

Syndebukk

Det var ikkje berre alt snakket om Eriksens komande avskjed som påverka dansken. Midtbanestjerna fekk òg ein stor del av skulda for Tottenhams sviktande form denne sesongen.

– Ja, eg fekk skulda for mykje. Eg var syndebukken. Sånn er det. Når du har kort tid igjen av kontrakten din, blir du syndebukk.

– Eg las ikkje alle intervjua, men eg las at eg var problemet i garderoben. Sidan eg hadde sagt at eg ønskte å dra, så var det ikkje bra å ha meg i klubben. Men for å vere ærleg: Om noko interessant dukkar opp, ville alle spelarar ha vurdert det. Eg var berre han som sa det offentleg, seier han.

Kunne valt United

Eriksen er på plass i Inter etter å ha spelt for Spurs i 6,5 år. Han hadde òg moglegheiter til å forlate London-klubben tidlegare. Mellom anna har Manchester United snust på den danske landslagsveteranen.

– Ja, i nokre år, men det var eigentleg aldri sannsynleg. Vi snakka sjølvsagt med dei for å høyre kva som var mogleg og ikkje. Men personleg så ønskte eg ei heilt ny utfordring. Å bli i Premier League ville vore ei enkel løysing, seier Eriksen og legg til:

– Det var sjølvsagt òg eit alternativ å bli i Tottenham, men det handla rett og slett om at eg ville prøve noko nytt i eit nytt land. Då Inter kom på banen, var det eigentleg ikkje eit vanskeleg val.

Derby

Allereie til helga speler Eriksen det første Milano-derbyet sitt. Serietoar Inter og den falma stordommen Milan barkar i hop på San Siro.

– Det blir første gong eg får oppleve det derbyet. Det blir gøy, og forhåpentleg får vi vist kvifor vi er der vi er på ligatabellen. Du ønskjer så klart å skåre og vere viktig, men det viktigaste er å vinne, seier han.

Dansken har allereie byrja å finne seg til rette i den nye klubben sin. I Inter har han møtt både nye og kjende fjes.

– Det er morosamt med så mange (tidlegare Premier League-spelarar) i same liga og klubb. Det blir litt av den engelske kulturen og det engelske språket. Eg er ikkje den einaste som ikkje forstår alt på italiensk, seier Eriksen og siktar mellom anna til den tidlegare United-trioen Romelu Lukaku, Alexis Sánchez og Ashley Young.

